Perché Snapchat sta vivendo una nuova primavera (Di giovedì 30 settembre 2021) Image by Chesnot from Getty ImagesNel 2011 Snapchat irruppe nel mondo dei social media e appena 2 anni dopo i suoi fondatori rifiutarono un'offerta di acquisizione di 3 miliardi di dollari da parte di Facebook. La crescita fu importante e costante, fino alla quotazione in borsa nel 2017, che valutava l'app ben 24 miliardi di dollari. Ma nel 2018 la cavalcata si arrestò: dirigenti dimissionari, prezzo delle azioni in caduta libera (da 17 dollari per azione a 5), e tutto il mondo dell'informazione ormai certo della sua "morte", ponendo la lapide di Snapchat nel cimitero dei social media accanto a Google+. Ma nel 2019, il boom: Snapchat ricomincia a crescere, soprattutto grazie ai nuovi utenti fuori dagli Stati Uniti. Poi la pandemia, che a quella crescita ha messo il turbo. I numeri di Snapchat Così, anche gli ...

