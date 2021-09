Pallavolo | Marco Mencarelli | “La squadra ha fatto un percorso strepitoso”

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia conquista la medaglia d’argento nei Mondiali under 18 dial termine di una finale a senso unico contro la Russia., il direttore tecnico azzurro, ha mostrato la propria soddisfazione per il risultato ottenuto. Il nativo di Orvieto ha commentato ai microfoni della federazione: “Lahaun, soprattutto tenendo conto dei grossi cambiamenti effettuati rispetto all’Europeo dello scorso anno. Devo dire grazie alle ragazze, sono andate oltre ogni nostra aspettativa. Ci siamo presentati al Mondiale non conoscendo tante avversarie e quindi avevamo dei punti interrogativi sul livello che avremo trovato”. L’umbro ha continuato dicendo: “Partita dopo partita abbiamo avuto una crescita esponenziale, è stato un ...

Advertising

trocasbel : @MarkMirone @marco_rogerio_ Mark devi guardare la pallavolo - Emmass17 : sangiovanni ma anche tutta la nazionale di pallavolo maschile ma anche marco mengoni e poi chi si ricorda - riga_marco : @inpuntadicaos Una squadra di piccole atlete della pallavolo.. ???? - marco_a_zona : RT @mauroberruto: Il primo contatto 28 gg fa; la foto della tua compagna di squadra uccisa perché giocavate a pallavolo senza hijab; i 20 g… - Marco_1_Med : RT @mauroberruto: Il primo contatto 28 gg fa; la foto della tua compagna di squadra uccisa perché giocavate a pallavolo senza hijab; i 20 g… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Marco

La Stampa

Gioco nellaStrà. 19. Emma Barbero : Nata ad Asti, il 2 febbraio 2004. Altezza 170 cm. ... Lo staff azzurroMencarelli (Allenatore), Gaetano Gagliardi (Assistente Allenatore), Giancarlo ...... giocando una buona2.46: Nella finale che valeva la medaglia di bronzo gli Usa hanno ...iridata in programma a Durango in Messico è giunto alla giornata conclusiva e l'Italia guidata da...L'Italia conquista la medaglia d'argento nei Mondiali under 18 di pallavolo al termine di una finale a senso unico contro la Russia. Marco Mencarelli, il direttore tecnico azzurro, ha mostrato la prop ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Diagonale vincente di Ituma da zona 4 1-3 Popova vincente da zona 4 1-2 Primo tempo Gannar 0-2 Invasione Italia 0-1 Subito il muro russo su Ituma 3.00: Fo ...