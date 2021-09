Operai morti nel Milanese: quattro indagati per accertamenti (Di giovedì 30 settembre 2021) quattro persone, tra legali rappresentanti e amministratori delle aziende Sol e Autotrasporti Pè di Costa Volpino (Bergamo), sono state iscritte nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 settembre 2021)persone, tra legali rappresentanti e amministratori delle aziende Sol e Autotrasporti Pè di Costa Volpino (Bergamo), sono state iscritte nel registro degliper l'ipotesi di omicidio ...

Advertising

Tg1Rai : 5 morti sul lavoro in un solo giorno: 2 operai nel milanese; altri 2 caduti da un'impalcatura a Padova e Torino; un… - Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - RaiNews : Incidenti sul lavoro: due operai morti congelati in un ospedale del Milanese - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Operai morti a Pieve Emanuele: indagate 4 persone per omicidio colposo - SkyTG24 : Operai morti a Pieve Emanuele: indagate 4 persone per omicidio colposo -