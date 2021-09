Michetti | romani hanno consapevolezza di chi votare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Chi vorrei con me al ballottaggio o per chi tiferei, qualora non vi arrivassi? Io ho rispetto per tutti i candidati, ma il primo rispetto ce l’ho per i cittadini di Roma. Loro consapevolmente sanno per chi. La democrazia è questo: rispetto per la decisione del popolo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Enrico, intervistato questa mattina nella trasmissione “Studio 24” di Rai News 24. (Agenzia Dire)