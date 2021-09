Mauriello Assocamerestero | Agire su nuove frontiere internazionalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - "In questo momento, è essenziale focalizzare l'intervento pubblico e nello specifico delle Camere di commercio su tre linee di attività che potrei definire ledell'. Primo: la necessità di sostenere le vendite all'estero non solo nelle filiere chiave del made in Italy, dall'alimentare alla meccanica, ma anche la componente dei servizi e dei settori ad alto valore tecnologico. La seconda linea passa da irrobustire le catene globali di valorie del manifatturiero. E poi c'è la necessità di investire nel digitale e nell'innovazione, sviluppando una rete internazionale a sostegno delle start up innovative. Queste sono tre linee di policy per il sistema della promotion pubblica del made in Italy". Così, in un'intervista ad Adnkronos/Labtalia, Domenico ...