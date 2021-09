Letta: “Lucano? Esterrefatti per la pesantezza della pena. Solidarietà e vicinanza all’ex sindaco di Riace” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo molto Esterrefatti per la vicenda e la pesantezza della pena. Ovviamente le sentenze si rispettano ma in questa vicenda ci sono ancora tantissime cose da capire”. Lo ha dettoil segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della chiusura di campagna elettorale con Roberto Gualtieri e Andrea Casu a Primavalle, commentando la sentenza che ha condannato l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, a 13 anni e due mesi di carcere. Il segretario ha anche espresso la “Solidarietà e la vicinanza nei confronti di Lucano” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo moltoper la vicenda e la. Ovviamente le sentenze si rispettano ma in questa vicenda ci sono ancora tantissime cose da capire”. Lo ha dettoil segretario del Pd, Enrico, a marginechiusura di campagna elettorale con Roberto Gualtieri e Andrea Casu a Primavalle, commentando la sentenza che ha condannato l’exdi, Mimmo, a 13 anni e due mesi di carcere. Il segretario ha anche espresso la “e lanei confronti di” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Sentenza Lucano, Letta: esterrefatto, crescerà sfiducia in magistratura #MimmoLucano - pierino5861 : RT @Cazzaccimiei1: Durigon: 'vorrei cambiare il nome di un parco' Sinistra: 'COSA? FASCISTA! TOGLIETELO DAL GOVERNO!' Lega: 'Ok, scusate an… - lellinara : RT @Cazzaccimiei1: Durigon: 'vorrei cambiare il nome di un parco' Sinistra: 'COSA? FASCISTA! TOGLIETELO DAL GOVERNO!' Lega: 'Ok, scusate an… - Ernesto29296958 : Kompagno letta, oltre alla condanna di 13 anni e 2 mesi del noto lucano, anche la kompagna moglie si e' beccata 4 a… - aledige : Le sentenze si devono rispettare (quando riguardano gli altri). © #Pd #Leu #Letta #Orfini #Mirabelli #Bettini -