Italia-Spagna, i convocati di Luis Enrique per la semifinale di Nations League 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luis Enrique, Ct della Spagna, ha diramato la lista dei convocati per la Final Four di Nations League 2021. Due novità a sorpresa, due ritorni, tanti assenti e ancora nessun giocatore del Real Madrid tra i 23 che Luis Enrique ha scelto per la sfida contro l’Italia di Mancini a San Siro, in un remake della semifinale di Euro 2020 vinta dagli Azzurri. Il ct della Spagna ha richiamato Marcos Alonso e Pedri, mentre sono alla prima convocazione il 17enne Gavi e il classe 2002 Yeremi. Rimangono fuori causa infortunio Morata e Gerard Moreno. Indisponibili anche Dani Olmo, Thiago Alcantara, Abel Ruiz, Jordi Alba, Carlos Soler, Gaya’ e Carvajal, mentre Marcos Llorente è stato inserito fra ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021), Ct della, ha diramato la lista deiper la Final Four di. Due novità a sorpresa, due ritorni, tanti assenti e ancora nessun giocatore del Real Madrid tra i 23 cheha scelto per la sfida contro l’di Mancini a San Siro, in un remake delladi Euro 2020 vinta dagli Azzurri. Il ct dellaha richiamato Marcos Alonso e Pedri, mentre sono alla prima convocazione il 17enne Gavi e il classe 2002 Yeremi. Rimangono fuori causa infortunio Morata e Gerard Moreno. Indisponibili anche Dani Olmo, Thiago Alcantara, Abel Ruiz, Jordi Alba, Carlos Soler, Gaya’ e Carvajal, mentre Marcos Llorente è stato inserito fra ...

