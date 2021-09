Inchiesta piano vaccini: Bertin, sorpreso di essere indagato (Di giovedì 30 settembre 2021) "Scopro con sorpresa dai giornali di essere indagato. Confermo quanto già da me dichiarato in altre occasioni che, nello specifico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non ha mai assunto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) "Scopro con sorpresa dai giornali di. Confermo quanto già da me dichiarato in altre occasioni che, nello specifico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non ha mai assunto ...

Advertising

espressonline : ?? ESCLUSIVO - Salvini ha un piano B per salvarsi: un nuovo partito con sovranisti e transfughi raccolti al Sud. Il… - atlantidelibri : RT @espressonline: ?? ESCLUSIVO - Salvini ha un piano B per salvarsi: un nuovo partito con sovranisti e transfughi raccolti al Sud. Il simb… - Marilenapas : RT @espressonline: ?? ESCLUSIVO - Salvini ha un piano B per salvarsi: un nuovo partito con sovranisti e transfughi raccolti al Sud. Il simb… - lc71488535 : RT @espressonline: ?? ESCLUSIVO - Salvini ha un piano B per salvarsi: un nuovo partito con sovranisti e transfughi raccolti al Sud. Il simb… - Snoopy16466 : RT @TgLa7: Inchiesta piano #vaccini, indagato il presidente del Consiglio della #VdA, Val d'Aosta per falsa testimonianza con ex commissari… -