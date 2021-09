Il mio diario di prigioniera in un gulag cinese (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stata punita ma non so perché. Un mattino la guardia è entrata e mi ha incatenata alle sbarre del letto, senza una parola. È stato quindici giorni fa. Da allora vivo seduta contro la testiera del letto di ferro, con le natiche nella polvere. Riesco a distendermi sul materasso soltanto di notte. Attorno a me, la vita della cella 202 ricomincia indefinitamente sotto il neon instancabile che annulla la nozione del giorno e della notte. La prigionia è dunque questo: un ciclo di pasti insulsi portati da cuochi sordo-muti selezionati per la loro disabilità in modo che non rivelino ciò che accade qui. Zuppa di riso o farina di mais, zuppa di cavolo, pane secco, uova una volta alla settimana. Sono molto dimagrita, abbastanza perché le punte delle mie dita si sfiorino quando mi stringo la vita. La prigionia è anche una sfilata di zombie dal volto scavato che vagano qua e là nelle tute ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stata punita ma non so perché. Un mattino la guardia è entrata e mi ha incatenata alle sbarre del letto, senza una parola. È stato quindici giorni fa. Da allora vivo seduta contro la testiera del letto di ferro, con le natiche nella polvere. Riesco a distendermi sul materasso soltanto di notte. Attorno a me, la vita della cella 202 ricomincia indefinitamente sotto il neon instancabile che annulla la nozione del giorno e della notte. La prigionia è dunque questo: un ciclo di pasti insulsi portati da cuochi sordo-muti selezionati per la loro disabilità in modo che non rivelino ciò che accade qui. Zuppa di riso o farina di mais, zuppa di cavolo, pane secco, uova una volta alla settimana. Sono molto dimagrita, abbastanza perché le punte delle mie dita si sfiorino quando mi stringo la vita. La prigionia è anche una sfilata di zombie dal volto scavato che vagano qua e là nelle tute ...

"Il mio diario 2021-2022": cerimonia di presentazione dell'agenda scolastica CrotoneInforma AP Photo/Mark Schiefelbein Per tre anni Gulbahar Haitiwaji è stata incarcerata, sottoposta a violenze e a centinaia di interrogatori, esposta alla fame, al freddo, alle torture, a una sterilizzazione forzata e a dodici ore al g ...

