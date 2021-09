I telefoni ascoltano quello che dici e poi inviano pubblicità? Il Garante per la privacy avvia un’indagine (Di giovedì 30 settembre 2021) Spinto da diversi utenti e da un servizio di Striscia La Notizia, il Garante per la privacy ha aperto un’istruttoria per scoprire se alcune app per dispositivi mobili possano registrare audio all’insaputa degli utenti e vendere i dati raccolti per farne proposte commerciali.... Leggi su dday (Di giovedì 30 settembre 2021) Spinto da diversi utenti e da un servizio di Striscia La Notizia, ilper laha aperto un’istruttoria per scoprire se alcune app per dispositivi mobili possano registrare audio all’insaputa degli utenti e vendere i dati raccolti per farne proposte commerciali....

Marile04571880 : @marcocc Rif. I telefoni ascoltano. Certo anche da spenti successo più volte di parlare con un amica con telef in b… - marcocc : Abbiamo tentato un esperimento di massa per capire come ci ascoltano i nostri telefoni. -