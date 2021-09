I regali più lussuosi delle celebrità ai loro partner

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ah, cosa non si fa per amore! Soprattutto se non si hanno limitazioni finanziarie, come le. Pensando a un regalo di San Valentino per ilalcuni vip hanno dato il meglio di sé con doni sorprendenti e costosissimi. Penne, azioni ed automobili Il bel vampiro di Twilight, Robert Pattinson, ai tempi della sua relazione con Kirsten Stewart, spese ben 43.000 dollari per una penna firmata con cui omaggiare la fidanzata. Naturalmente si trattava di un’edizione limitata e personalizzata. Kanye West, il rapper e produttore discografico, è stato sicuramente più originale nelle sue idee regalo di San Valentino, anche se molto pratico. Il presente per la moglie Kim Kardashian consisteva infatti in azioni di varie società per un valore complessivo di 200.000 dollari! Lei ha ricambiato il generoso gesto con un’auto sportiva da 750.000 ...