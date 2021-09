(Di giovedì 30 settembre 2021) Out Making Games ha pubblicato una lettera aperta a Rockstar Games, chiedendo allo sviluppatore di ripensare aidi Grand Theft Auto 5 per l'imminente riedizione del gioco su PlayStation 5 eX/S il prossimo anno. Il gruppo di professionisti LGBTQ+ con sede nel Regno Unito ha affermato di essere stato ispirato a scrivere la lettera da un recente articolo di Kotaku che descrive come il gioco si basi sugli stereotipie inonda il suo mondo di barzellette transfobiche. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : GTA V accusato di avere contenuti transfobici: ‘modificate le versioni PS5 e Xbox Series X/S’ -

Ultime Notizie dalla rete : GTA accusato

Webnews.it

Penso a Saints Row , che è partito come emule died è finito come? come? Titan? no dai, come ... Assassin's Creed vieneogni anno di essere sempre lo stesso e "ormai non è più Assassin's ...L'Ecopolis hail colpo e in tutta la gara è riuscita a mettere insieme due valide (Mercuri al 3°, per battere l'unico punto toscano, e Maggio al 7°), mentre i vice campioni d'Italia, che ...