Germania: fermata l'ex segretaria nazista in fuga. Ha 96 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) E' stata ritrovata Irmgard F., ex segretaria del campo di concentramento nazista di Stutthof, oggi 96enne, in fuga dopo che il tribunale aveva emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Lo ha reso...

Agenzia_Ansa : E' stata ritrovata Imgard F., ex segretaria del campo di concentramento nazista di Stutthof, oggi 96enne, in fuga d… - Corriere : Germania, ex segretaria nazista 96enne scappa per evitare il processo. Fermata dalla polizia - liciniamagrini : RT @Tg3web: Fermata in Germania l'ex segretaria del direttore del lager nazista di Stuthoff. La donna, che ha 96 anni, era fuggita da una c… - eflatmajor73 : RT @Tg3web: Fermata in Germania l'ex segretaria del direttore del lager nazista di Stuthoff. La donna, che ha 96 anni, era fuggita da una c… - Tg3web : Fermata in Germania l'ex segretaria del direttore del lager nazista di Stuthoff. La donna, che ha 96 anni, era fugg… -