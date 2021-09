Fiorentina-Napoli: finalmente la notizia che tutti aspettavano, anche Spalletti (Di giovedì 30 settembre 2021) Fiorentina-Napoli è la sfida per la settima giornata di campionato di Serie A, tra i convocati può tornare anche Faouzi Ghoulam. Sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti ma anche per tutti i tifosi azzurri. Il terzino algerino è l’unico che può sostituire Mario Rui sulla fascia sinistra. Fino ad ora il portoghese ha dovuto giocare sempre e quando è stato infortunato l’ha dovuto sostituire un giocatore adattato su quella fascia, con rendimento non eccellente. Il ritorno tra i convocati di Ghoulam in Fiorentina-Napoli rappresenta una delle sorprese in positivo della stagione de Napoli. Fino ad ora gli azzurri hanno fatto bottino pieno e sono al primo posto in Serie A. Per tenere il passo, però, servirà ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 settembre 2021)è la sfida per la settima giornata di campionato di Serie A, tra i convocati può tornareFaouzi Ghoulam. Sicuramente un’ottimaper Lucianomaperi tifosi azzurri. Il terzino algerino è l’unico che può sostituire Mario Rui sulla fascia sinistra. Fino ad ora il portoghese ha dovuto giocare sempre e quando è stato infortunato l’ha dovuto sostituire un giocatore adattato su quella fascia, con rendimento non eccellente. Il ritorno tra i convocati di Ghoulam inrappresenta una delle sorprese in positivo della stagione de. Fino ad ora gli azzurri hanno fatto bottino pieno e sono al primo posto in Serie A. Per tenere il passo, però, servirà ...

Advertising

Fiorentinanews : @CalamaiLuca: 'E' iniziato scontro #Fiorentina-#Vlahovic. A Firenze non c'è possibilità di godersi i momenti felici… - fhdel49 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - AdriGarcia_95 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Ghoulam, odore di convocazione per la sfida Fiorentina-Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Ghoulam, odore di convocazione per la sfida Fiorentina-Napoli -