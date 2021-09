Fabian Ruiz: «Si potevano evitare due o tre falli, abbiamo dato tutto. Non è finito niente» (Di giovedì 30 settembre 2021) Ai microfoni di Sky, dopo Napoli-Spartak Mosca, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. «Una partita che volevamo vincere, peccato l’espulsione all’inizio, ma abbiamo dato tutto fino alla fine, ci abbiamo provato, anche a pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Ci sono due o tre falli che si potevano evitare, ma non ci dobbiamo pensare, ora dobbiamo pensare solo a domenica. Ci mancano ancora quattro partite, non è finito niente, questa squadra non molla mai, vogliamo fare una bella Europa League, dobbiamo correggere gli errori fatti, perché ci sono». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Ai microfoni di Sky, dopo Napoli-Spartak Mosca, il centrocampista del Napoli,. «Una partita che volevamo vincere, peccato l’espulsione all’inizio, mafino alla fine, ciprovato, anche a pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Ci sono due o treche si, ma non ci dobbiamo pensare, ora dobbiamo pensare solo a domenica. Ci mancano ancora quattro partite, non è, questa squadra non molla mai, vogliamo fare una bella Europa League, dobbiamo correggere gli errori fatti, perché ci sono». L'articolo ilNapolista.

