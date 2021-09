Derby infinito: le parole di Tare su Mourinho! (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Derby, a Roma, vale un campionato. Vincere la stracittadina nella capitale può cambiare una stagione intera. Lo sa bene Maurizio Sarri, fino a settimana scorsa aspramente criticato per il gioco della sua Lazio, ora amato dai suoi tifosi. Come ogni anno però, la partita tra Lazio e Roma non termina in campo. I due tecnici in settimana sono tornati a parlare del match. Mourinho, uscito sconfitto, ha duramente attaccato la classe arbitrale, rea, secondo lui, di non aver fischiato un rigore alla sua squadra nel primo tempo. Oggi, a pochi minuti dal match di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca, a tornare sull’argomento è stato Igli Tare, dirigente biancoceleste. Queste le sue parole: “Non mi piace quello che ha detto nel post partita Mourinho, si deve imparare anche ad accetTare la sconfitta e a tirare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Il, a Roma, vale un campionato. Vincere la stracittadina nella capitale può cambiare una stagione intera. Lo sa bene Maurizio Sarri, fino a settimana scorsa aspramente criticato per il gioco della sua Lazio, ora amato dai suoi tifosi. Come ogni anno però, la partita tra Lazio e Roma non termina in campo. I due tecnici in settimana sono tornati a parlare del match. Mourinho, uscito sconfitto, ha duramente attaccato la classe arbitrale, rea, secondo lui, di non aver fischiato un rigore alla sua squadra nel primo tempo. Oggi, a pochi minuti dal match di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca, a tornare sull’argomento è stato Igli, dirigente biancoceleste. Queste le sue: “Non mi piace quello che ha detto nel post partita Mourinho, si deve imparare anche ad accetla sconfitta e a tirare ...

