Decontribuzione Sud 2021, l'incentivo vola nei primi 6 mesi: ecco come richiederlo - ISTRUZIONI INPS (Di giovedì 30 settembre 2021) vola l'incentivo Decontribuzione Sud : grazie alla misura introdotta dal Decreto Agosto nei primi sei mesi del 2021 sono stati sottoscritti 592.000 contratti. Lo rileva l'INPS nel Report sulle agevolazioni... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 settembre 2021)l'Sud : grazie alla misura introdotta dal Decreto Agosto neiseidelsono stati sottoscritti 592.000 contratti. Lo rileva l'nel Report sulle agezioni...

Advertising

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - GiuseppeConteIT : In sei mesi oltre mezzo milione di cittadini ha firmato un contratto di lavoro grazie a “Decontribuzione Sud”, che… - Mov5Stelle : Al Sud nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati attivati 592mila contratti. Un risultato straordinario e lo dobbi… - vasco97273 : RT @GiuseppeConteIT: Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’az… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Al Sud nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati attivati 592mila contratti. Un risultato straordinario e lo dobbiamo alla… -