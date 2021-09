(Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la prima a Londra di “No Time To Die” e tolto lo smoking di James Bond,si prepara a un nuovo, impegnativo lavoro teatrale a. Di cosa si tratta? La star di cinque film della serie di 007 sarà Macbeth in una nuova edizione della tragedia di Shakespeare prodotta da Barbara Broccoli, la storica producer del franchise di 007. Il dramma a base di ambizione e sete di potere andrà in scena per 15 settimane al Lyceum Theater nella primavera 2022. La notizia Deadline ha riportato in esclusiva la notizia del ritorno a teatro die Ruth Negga come interpreti di Macbeth. Lo spettacolo inizierà il 29 marzo 2022 al Lyceum Theatre die durerà 15 settimane. Sarà quindi diretto dal regista vincitore del Tony Award Sam Gold. Barbara ...

Daniel Craig: il suo prossimo progetto è a Broadway. La star di cinque film della serie di 007 sarà Macbeth in una nuova edizione della