Covid | 74 i nuovi casi registrati ieri in Abruzzo

L'Aquila - Sono 74 (di età compresa tra 2 e 91 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81165. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76823 dimessi/guariti (+107 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1798* (-33 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 417 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 58 pazienti (-3 rispetto a ...

