Cose da vedere (e da sentire)/4: il libro su "C'era una volta in America" di Piero Negri Scaglione (Di giovedì 30 settembre 2021) Per noi maniaci di “C’era una volta in America”, per noi assatanati di Sergio Leone, per noi che consideriamo esistenzialmente centrale la risposta mitologica del vecchio Noodles-De Niro a chi gli chiedeva cosa avesse fatto nascosto in 35 anni: “Sono andato a letto presto”, insomma per noi è uscito il breviario essenziale che ci spiega ogni minimo dettaglio di quel film strepitoso: “Che hai fatto in tutti questi anni. Sergio Leone e l’avventura di C’era una volta in America” di Piero Negri Scaglione (Einaudi). C’è tutto in queste pagine appassionatamente dedicate a un film già pensato nel 1966 e poi realizzato solo 17 anni dopo. C’è lo scontro con i produttori, l’epopea dei diritti negati, le polemiche incandescenti sulla scena in cui Noodles violenta l’amata Deborah, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Per noi maniaci di “C’era unain”, per noi assatanati di Sergio Leone, per noi che consideriamo esistenzialmente centrale la risposta mitologica del vecchio Noodles-De Niro a chi gli chiedeva cosa avesse fatto nascosto in 35 anni: “Sono andato a letto presto”, insomma per noi è uscito il breviario essenziale che ci spiega ogni minimo dettaglio di quel film strepitoso: “Che hai fatto in tutti questi anni. Sergio Leone e l’avventura di C’era unain” di(Einaudi). C’è tutto in queste pagine appassionatamente dedicate a un film già pensato nel 1966 e poi realizzato solo 17 anni dopo. C’è lo scontro con i produttori, l’epopea dei diritti negati, le polemiche incandescenti sulla scena in cui Noodles violenta l’amata Deborah, ...

