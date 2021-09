Contro il Sassuolo l' Inter rivoluziona le fasce E attenzione a Vidal

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il cileno, martedì sera a Kiev, si era scaldato per entrare e sabato 'giocherà almeno uno spezzone - anticipa il quotidiano sportivo - In attacco si giocano due maglie Correa, Dzeko e Lautaro. Nell'...

Advertising

EPanesi : RT @LucaManinetti: Seconda puntata del Diavolo Veste Rosa con @RadioRossonera, in collaborazione con @Milannews24_com, dalla sconfitta del… - LucaManinetti : Seconda puntata del Diavolo Veste Rosa con @RadioRossonera, in collaborazione con @Milannews24_com, dalla sconfitta… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: ?? IL DIAVOLO VESTE ROSA?? 'Sconfitta pesante al Vismara, ma nulla è perduto!' L'approfondimento settimanale di @LucaM… - RadioRossonera : ?? IL DIAVOLO VESTE ROSA?? 'Sconfitta pesante al Vismara, ma nulla è perduto!' L'approfondimento settimanale di… - sportli26181512 : Torino, Praet accelera i tempi: vuole esserci contro la Juventus: Si era infortunato nella partita contro il Sassuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Sassuolo

...15, nel piazzale antistante l'Ospedale diverrà inaugurata una panchina interamente colorata di rosa che rimarrà come monito alla diffusione della prevenzionei tumori femminili. A ...... ha spesso e volentieri sfoderato ottime prestazionigli avanti interisti, e le sue problematiche di condizione risultano di conseguenza essere argomento fondamentale in casa. Si ...La partita Sassuolo - Inter del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A ...I giocatori più in forma vanno schierati al fantacalcio. Ancora, con fiducia. Perché stanno bene, stanno segnando o portando assist. Dopo le ultime prestazioni si possono mettere ancora, sicuramente m ...