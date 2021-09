Vanilla Ice rivisita la sua hit con un messaggio green (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - La superstar americana del rap anni '90, Vanilla Ice ha fatto squadra con Samsung Electronics per realizzare una nuova versione del suo singolo di successo 'Ice Ice Baby', che dà vita alla nuova canzone 'Basso consumo Ice, Ice baby' e mette in musica un messaggio che parla di sostenibilità. Con il nuovissimo video musicale il rapper incoraggia i suoi fan ad adottare piccoli cambiamenti per fare una grande differenza e invita le persone di tutto il mondo ad aumentare la temperatura dei loro frigoriferi, riducendo così l'impronta ambientale di ciascuno per generare un impatto globale. I nuovi dati rilasciati da Samsung dimostrano, infatti, che se ogni famiglia in Europa aumentasse la temperatura del proprio frigorifero di appena 1°C, si potrebbe risparmiare una quantità stimata di oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - La superstar americana del rap anni '90,Ice ha fatto squadra con Samsung Electronics per realizzare una nuova versione del suo singolo di successo 'Ice Ice Baby', che dà vita alla nuova canzone 'Basso consumo Ice, Ice baby' e mette in musica unche parla di sostenibilità. Con il nuovissimo video musicale il rapper incoraggia i suoi fan ad adottare piccoli cambiamenti per fare una grande differenza e invita le persone di tutto il mondo ad aumentare la temperatura dei loro frigoriferi, riducendo così l'impronta ambientale di ciascuno per generare un impatto globale. I nuovi dati rilasciati da Samsung dimostrano, infatti, che se ogni famiglia in Europa aumentasse la temperatura del proprio frigorifero di appena 1°C, si potrebbe risparmiare una quantità stimata di oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di ...

