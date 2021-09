Under: “Lasciare Roma, una delle scelte migliori. Milik? Lo conosco. Ci darà tanto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cengiz Under, esterno d’attacco turco del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara con i connazionali del Galatasaray. Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di affrontare una squadra turca. Aspettavo quest’occasione, voglio dimostrare cosa so fare, in particolare sarà bello andare ad Istanbul al ritorno, ma anche a Roma contro la Lazio. Vogliamo vincere. Terim? È stato importante per me, con lui ho esordito in Nazionale, gli sono molto legato ma domani voglio fare una grande prestazione”. L’addio alla Roma: “È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata una delle decisioni migliori della mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister”. La presenza di Milik: “Lo conosco, giocava nel Napoli. È un ottimo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cengiz, esterno d’attacco turco del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara con i connazionali del Galatasaray. Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di affrontare una squadra turca. Aspettavo quest’occasione, voglio dimostrare cosa so fare, in particolare sarà bello andare ad Istanbul al ritorno, ma anche acontro la Lazio. Vogliamo vincere. Terim? È stato importante per me, con lui ho esordito in Nazionale, gli sono molto legato ma domani voglio fare una grande prestazione”. L’addio alla: “È successo grazie all’allenatore e al presidente. È stata unadecisionidella mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister”. La presenza di: “Lo, giocava nel Napoli. È un ottimo ...

