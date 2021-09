Un Posto al Sole, trama 29 settembre: Pasquale è colpevole? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un nuova puntata Un Posto al Sole oggi 29 settembre 2021 con un colpo di scena importante per la questione dell'aggressione a Susanna. Pasquale è un nuovo sospettato? Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 29 settembre 2021 con la puntata che andrà in onda dalle ore 20.40 sempre e solo su Rai Tre. Un susseguirsi di grandi emozioni, mentre Susanna è in coma e lotta per la sua vita dopo la terribile aggressione. Qualcuno si è accanito su di lei durante quella notte piena di misteri. Per la Polizia, Renato Poggi è il sospettato numero uno ma grazie a Niko e Franco le cose pian piano stanno prendendo una piega differente. Niko ha scoperto da Adele, che Susanna non vedeva di buon occhio il suo nuovo compagno: Mauro l'infermiere. Una figura particolare che potrebbe aver fatto ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un nuova puntata Unaloggi 292021 con un colpo di scena importante per la questione dell'aggressione a Susanna.è un nuovo sospettato? Anticipazioni Unaloggi 292021 con la puntata che andrà in onda dalle ore 20.40 sempre e solo su Rai Tre. Un susseguirsi di grandi emozioni, mentre Susanna è in coma e lotta per la sua vita dopo la terribile aggressione. Qualcuno si è accanito su di lei durante quella notte piena di misteri. Per la Polizia, Renato Poggi è il sospettato numero uno ma grazie a Niko e Franco le cose pian piano stanno prendendo una piega differente. Niko ha scoperto da Adele, che Susanna non vedeva di buon occhio il suo nuovo compagno: Mauro l'infermiere. Una figura particolare che potrebbe aver fatto ...

