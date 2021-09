Trattativa, se i mafiosi consegnassero Matteo Messina Denaro la partita sarebbe chiusa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se ci fosse ancora in Italia una mafia con un briciolo di intelligenza politica, avrebbe sul dischetto il calcio di rigore: consegnare Matteo Messina Denaro. È evidente, soprattutto dopo la sentenza di Appello del processo “Trattativa”, che tutto l’armamentario costruito in Italia a partire dal 1982 per contrastare le mafie stia scricchiolando rumorosamente. Si impone ormai nella opinione pubblica una versione minimalista delle mafie, ridotte al rango di organizzazioni criminali comuni, dedite a far quattrini illegalmente e a riciclarli astutamente. Mafie che avrebbero preferito la strategia della “immersione”, cioè meno sangue e più corruzione, mafie che avrebbero imparato ad assoldare esperti informatici per sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalla rete, mafie impantanate tra mascherine e usura, mafie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se ci fosse ancora in Italia una mafia con un briciolo di intelligenza politica, avrebbe sul dischetto il calcio di rigore: consegnare. È evidente, soprattutto dopo la sentenza di Appello del processo “”, che tutto l’armamentario costruito in Italia a partire dal 1982 per contrastare le mafie stia scricchiolando rumorosamente. Si impone ormai nella opinione pubblica una versione minimalista delle mafie, ridotte al rango di organizzazioni criminali comuni, dedite a far quattrini illegalmente e a riciclarli astutamente. Mafie che avrebbero preferito la strategia della “immersione”, cioè meno sangue e più corruzione, mafie che avrebbero imparato ad assoldare esperti informatici per sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalla rete, mafie impantanate tra mascherine e usura, mafie ...

Trattativa, se i mafiosi consegnassero Matteo Messina Denaro la partita sarebbe chiusa Il Fatto Quotidiano

