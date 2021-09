Serie C 2021 2022 | prima sconfitta per l’Albinoleffe | al Gorgonzola è 0-1 contro la Feralpisalò

(Di mercoledì 29 settembre 2021)stagionale per, che allo stadio Città diè costretta a cedere per 0-1lanella sfida valida per la sesta giornata della. A punire i padroni di casa un errore in fase di impostazione, che ha permesso a Luppi di portare in vantaggio i suoi. LA PARTITA – Subito ritmi alti nei primi minuti del match. Al 5? destro di Guidetti respinto da Pagno, e al 10? ci prova Di Molfetta ma il portiere di casa allontana ancora con i pugni. Al 18’ altra palla gol per la formazione ospite: Pagno respinge una conclusione di Di Molfetta ma non trattiene, la retroguardia di casa libera l’area di rigore con qualche affanno di troppo. Al 26’ conclusione di Manconi con Gelmi che ci ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è una beffa pazzesca: l'Atletico vince su rigore (che non c'è) al 97'! - Gazzetta_it : Bernardeschi, col Chelsea un’occasione d’oro. E se fosse lui il vice-Dybala? - tuttosport : L' #Uefa si arrende: cancellati i procedimenti contro #Juve , #Barcellona e #Real ?? - sportface2016 : #SerieC 2021/2022, prima sconfitta per l'#Albinoleffe: al Gorgonzola è 0-1 contro la #Feralpisalò - Deepnightpress : Sistema Lucky 15 Serie A 2 e 3 Ottobre 2021 con Sassuolo-Inter #Lucky15 #SerieA #SassuoloInter #SalernitanaGenoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Il Padova è inarrestabile. Sesta vittoria consecutiva nelle prime sei giornate della/2022 per i biancorossi, che all'Euganeo battono per 2 - 1 il Fiorenzuola . Ferri apre il match, ma nel secondo tempo una doppietta di Ceravolo regala i tre punti ai padroni di casa. LA ...Lamanga, da cui è stato tratto il film animato La forma della voce " disponibile su Netflix e Prime Video " ha lasciato nel cuore di chi lo ha letto e amato un turbinio di emozioni e ...Per il trentaquattrenne è scattato l’arresto per evasione e la denuncia in stato di libertà per il reato di furto Dai successivi accertamenti è stato possibile rintracciare il suo complice che, nelle ...Dettaglio che ha permesso alla polizia di rintracciarlo subito; gravato da numerosi precedenti, è stato deferito in stato di libertà per il furto Torino, 29 settembre 2021- Un segno dei tempi. I due s ...