San Cipriano Picentino, Carabinieri salvano un airone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Cipriano Picentino (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, durante il regolare servizio di perlustrazione del territorio e tutela ambientale, sono stati allertati da un cittadino in merito alla presenza di un volatile di grandi dimensioni rinvenuto nel giardino della propria abitazione. I militari prontamente si sono portati presso la via “ponte Molinello” nel comune di San Cipriano Picentino (SA) per verificare la segnalazione. Giunti sul posto, e accompagnati dal cittadino segnalante, si sono trovati di fronte un esemplare di airone Cenerino (Ardea Cinerea) il quale presentava segni di buona vitalità ma con un’evidente disarticolazione della zampa destra dovuta molto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – I militari della StazioneForestale di San, durante il regolare servizio di perlustrazione del territorio e tutela ambientale, sono stati allertati da un cittadino in merito alla presenza di un volatile di grandi dimensioni rinvenuto nel giardino della propria abitazione. I militari prontamente si sono portati presso la via “ponte Molinello” nel comune di San(SA) per verificare la segnalazione. Giunti sul posto, e accompagnati dal cittadino segnalante, si sono trovati di fronte un esemplare diCenerino (Ardea Cinerea) il quale presentava segni di buona vitalità ma con un’evidente disarticolazione della zampa destra dovuta molto ...

Advertising

anteprima24 : ** San Cipriano Picentino, #Carabinieri salvano un #Airone ** - MonttOrlando : SAN CIPRIANO - evangelovomero : *--- Culto Online ---* Alle Ore 19:00* In onda sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube *'Chiesa ADI San Ciprian… - diioriodaniele : *--- Culto Online ---* Alle Ore 19:00* In onda sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube *'Chiesa ADI San Ciprian… - adisancipriano : *--- Culto Online ---* Alle Ore 19:00* In onda sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube *'Chiesa ADI San Ciprian… -