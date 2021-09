Questo Milan può vincere a Madrid (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grande dimostrazione di forza del Milan nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro l’Atletico Madrid, la squadra di Stefano Pioli ha messo in mostra qualità, intensità e ottime individualità. Il primo tempo è stato a senso unico, i rossoneri hanno giocato con grande coraggio e sono passati in vantaggio con un grandissimo gol di Leao, pochi minuti prima Rebic ha fallito un’occasione a tu per tu con il portiere Oblak. L’espulsione ingenua di Kessie ha condizionato il match, il Milan ha inevitabilmente abbassato il baricentro ma nel complesso non ha rischiato tantissimo. La compagine di Simeone è stata imprecisa e ha vinto grazie ad episodi, soprattutto il discutibile calcio di rigore concesso a tempo quasi scaduto e trasformato da Suarez. Il Milan è ancora in corsa Foto di Matteo Bazzi / ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Grande dimostrazione di forza delnella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro l’Atletico, la squadra di Stefano Pioli ha messo in mostra qualità, intensità e ottime individualità. Il primo tempo è stato a senso unico, i rossoneri hanno giocato con grande coraggio e sono passati in vantaggio con un grandissimo gol di Leao, pochi minuti prima Rebic ha fallito un’occasione a tu per tu con il portiere Oblak. L’espulsione ingenua di Kessie ha condizionato il match, ilha inevitabilmente abbassato il baricentro ma nel complesso non ha rischiato tantissimo. La compagine di Simeone è stata imprecisa e ha vinto grazie ad episodi, soprattutto il discutibile calcio di rigore concesso a tempo quasi scaduto e trasformato da Suarez. Ilè ancora in corsa Foto di Matteo Bazzi / ...

