Pozzecco e il maestro Messina | ' Con lui mi sento come l' infermiere di fianco al primario'

Advertising

Gazzetta_it : #Pozzecco e il maestro: 'A scuola da #Messina diventerò un coach migliore' #basket -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzecco maestro

La Gazzetta dello Sport

Qui non si parla di Eurolega, Final Four, scudetto o del dualismo con la Virtus. Ma di come e perché a Milano è nata la coppia dell'anno. Gianmarcovice di Ettore Messina. Cioè: un capo allenatore che sceglie come assistente un capo allenatore. E non uno qualunque. Il Poz. Che ci racconta la sua nuova ma non inedita vita. Con una sola ...Campo neutro (il Mediolanum Forum), quarto di finale di Coppa Italia: ne era venuta fuori una partita strepitosa tra ilJasmin Repesa e l'allievo Gianmarco. La Vuelle aveva sorpreso ...Poz, dopo Sassari, è vice a Milano: "Ettore mi vede come una fonte diversa e alternativa, ma sono l’infermiere accanto al primario. Bellissimo allenare il Chacho e gli altri" ...