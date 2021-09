No Vax, YouTube cambia le regole: messi al bando i video di disinformazione sui vaccini (Di mercoledì 29 settembre 2021) YouTube cambia le regole e mette al bando i video di disinformazione su tutti i vaccini, non solo quelli contro il Covid. La stessa piattaforma ha annunciato che vieterà contenuti no vax che “contraddicono il consenso degli esperti delle autorità sanitarie locali” o dell’Organizzazione mondiale della sanità. Inoltre, saranno cancellati gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari su YouTube, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk. Il sito di proprietà di Google ha specificato che rimuoverà qualsiasi video che sostengono, ad esempio, che i vaccini non riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, o che causano l’autismo, il cancro e l’infertilità. Il nuovo regolamento vieta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)lee mette aldisu tutti i, non solo quelli contro il Covid. La stessa piattaforma ha annunciato che vieterà contenuti no vax che “contraddicono il consenso degli esperti delle autorità sanitarie locali” o dell’Organizzazione mondiale della sanità. Inoltre, saranno cancellati gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari su, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk. Il sito di proprietà di Google ha specificato che rimuoverà qualsiasiche sostengono, ad esempio, che inon riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, o che causano l’autismo, il cancro e l’infertilità. Il nuovo regolamento vieta ...

