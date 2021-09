Nedved: “Che atmosfera, in Europa c’è sempre una motivazione diversa” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, prima della sfida con il Chelsea in Champions Leagueha parlato così ai microfoni di Mediaset Infinity+: “E’ troppo bello vivere quest’atmosfera. Quando lo stadio sarà pieno sarà una serata ancor più meravigliosa”. Oggi il Chelsea, poi il Torino: quale delle due è più importante?“Sono partite differenti, una è in Champions League dove c’è la motivazione di fare bene in Europa”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pavel, vicepresidente della Juventus, prima della sfida con il Chelsea in Champions Leagueha parlato così ai microfoni di Mediaset Infinity+: “E’ troppo bello vivere quest’. Quando lo stadio sarà pieno sarà una serata ancor più meravigliosa”. Oggi il Chelsea, poi il Torino: quale delle due è più importante?“Sono partite differenti, una è in Champions League dove c’è ladi fare bene in”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

