Muore di rabbia dopo esser stato morso al collo nel sonno da un pipistrello: nella sua casa c’era una colonia (Di mercoledì 29 settembre 2021) È morto di rabbia dopo esser stato morso da un pipistrello nel sonno. Quanto successo in Illinois è il primo caso umano di rabbia nello stato degli Usa dal 1954: la vicenda risale a qualche settimana fa ma i funzionari sanitari del Dipartimento della sanità pubblica dell’Illinois hanno diffuso la notizia – confermata dai Centri federali statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie – solo martedì 28 settembre. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva 80 anni e viveva a Lake County: una notte di metà agosto si è svegliato e si è trovato un pipistrello attaccato al collo. Subito ha dato l’allarme e i veterinari che hanno catturato il volatile hanno accertato che era positivo alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) È morto dida unnel. Quanto successo in Illinois è il primo caso umano dinellodegli Usa dal 1954: la vicenda risale a qualche settimana fa ma i funzionari sanitari del Dipartimento della sanità pubblica dell’Illinois hanno diffuso la notizia – confermata dai Centri federali statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie – solo martedì 28 settembre. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva 80 anni e viveva a Lake County: una notte di metà agosto si è svegliato e si è trovato unattaccato al. Subito ha dato l’allarme e i veterinari che hanno catturato il volatile hanno accertato che era positivo alla ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Pipistrelli si annidano in casa, uomo morso durante la notte contrae la rabbia e muore in pochi giorni negli Usa https://t.… - Gazzettino : Pipistrelli si annidano in casa, uomo morso durante la notte contrae la rabbia e muore in pochi giorni negli Usa - Leonegiuseppe11 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #28settembre 1895 muore #LouisPasteur chimico e microbiologo francese. Si è occupato di come combatter… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #28settembre 1895 muore #LouisPasteur chimico e microbiologo francese. Si è occupato di come combatter… - KateBul : ?????? Positivo e asinomatico, muore dopo il vaccino. La rabbia della famiglia -