Mottarone | ex dipendente | ' denunciai problemi a cabina 3 | minacciato di licenziamento'

Milano, 29 set. (Adnkronos) - La cabina 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 14 maggio con a bordo 15 persone, solo un bambino è sopravvissuto alla schianto, già nel 2019 aveva problemi all'impianto frenante. Lo svela un ex dipendente che ascoltato dalla procura di Verbania lo scorso giugno ha consegnato delle registrazioni audio - conservate sul cellulare - che fanno riferimento al 27 maggio 2019. "Nelle registrazione - si legge a verbale - ci sono le discussioni con il vice capo servizio Silvio Rizzolo che mi diceva di aver già relazionato a Gabriele Tadini (capo servizio della funivia ai domiciliari) e Luigi Nerini (il gestore dell'impianto indagato). Nelle registrazioni si sente anche il Nerini intervenire nel suo ufficio ove mi ha minacciato di licenziarmi".

