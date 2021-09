Morti sul lavoro | Draghi | “E’ una strage | subito pene più severe”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per isulche ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed in particolare esprimere la più sentita vicinanza ai loro familiari e loro cari”. Così il premier Marioin conferenza stampa citando i nomi e cognomi delle vittime suldelle ultime ore, un dramma che “assume sempre più i contorni di unache continua ogni giorno”. Per il presidente del Consiglio “c’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente,, entro la settimana prossima”. “Poi ci sarà un piano più ampio e strutturale sui nodi irrisolti ma intanto bisogna intervenire”, ribadisce, ricordando che “lunedì c’è stato un incontro con ...

"Morti sul lavoro sono una strage quotidiana, pene più severe e sanzioni tempestive". Roma - Il presidente del Consiglio Draghi: "Vanno individuati i punti deboli in fabbriche e cantieri" - Il ministr ...Si tratta di un operaio di 41 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Mesagne, nel brindisino. «Verità e giustizia per le morti sul lavoro» ha detto Amedeo Zaccaria che ha perso suo figlio ...