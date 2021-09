LIVE – Palermo-Campobasso 0-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 29 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 19 Odjer, 17 Luperini, 30 Valente; 10 Silipo, 7 Floriano; 27 Soleri. Allenatore: Filippi.(4-3-3): 1 Raccichini; 2 Sbardella, 6 Dalmazzi, 5 Menna, 3 Vanzan; 18 Candellori, 7 ...

Advertising

Mediagol : LIVE Serie C, Palermo-Campobasso: diretta testuale di - MerluNationV : RT @ilgirodisicilia: ?? #IlGirodiSicilia @eolo_it 2021 ?? ?????Tappa 2 | ????? Stage 2 ? Selinunte (Castelvetrano) - Mondello (Palermo) ?? ??… - live_palermo : Apprendistato, pubblicato bando dalla Regione Siciliana: i dettagli - roadcyclistbcn : RT @ilgirodisicilia: ?? #IlGirodiSicilia @eolo_it 2021 ?? ?????Tappa 2 | ????? Stage 2 ? Selinunte (Castelvetrano) - Mondello (Palermo) ?? ??… - live_palermo : Guardia di Finanza, concorso per 1409 allievi finanzieri: bando e requisiti -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo

di Claudio Franceschini) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Padova vince ancora, ...00 Monopoli Picerno 0 - 0 ore 18:00 Paganese Vibonese 0 - 0 ore 18:00Campobasso 0 - 0 ore 18:...LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio alle ore 18.00)(3 - 4 - 2 - 1): 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 19 Odjer, 17 Luperini, 30 Valente; 10 Silipo, 7 Floriano (...Al “Barbera” protagoniste Palermo e Campobasso, gara valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito il risultato e il tabellino.Pal ...La partita Fidelis Andria - Foggia del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone C di Serie C 2021/2022 ...