LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei sei fuggitivi scende a 3'55" (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DI Sicilia 2021 12.55 Siamo entrati negli ultimi 100 chilometri. 12.51 Intanto una notizia di ciclomercato: Gianni Moscon ha firmato con l'Astana. 12.48 Ricordiamo che la tappa misura 173 chilometri e ha un disLIVEllo di 1800 metri. 12.45 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Emerson Oronte (Rally Cycling), Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Eric Paties Montagner (Work Service Marchiol Vega) e Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior). 12.42 Il gruppo ha percorso i primi 70 chilometri. 12.38 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 3'55" 12.34 Il gruppo ...

