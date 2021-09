Insigne: “A noi brucia ancora non essere in Champions, dovevamo farcela” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella conferenza stampa prepartita, Lorenzo Insigne, affiancato da Luciano Spalletti presenta il match tra Napoli- Spartak Mosca. Queste le parole di Lorenzo Insigne: “Io sto bene, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella conferenza stampa prepartita, Lorenzo, affiancato da Luciano Spalletti presenta il match tra Napoli- Spartak Mosca. Queste le parole di Lorenzo: “Io sto bene, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ? 77’ | Doppia sostituzione per noi ?? @victorosimhen9 e @Lor_Insigne ?? Petagna e Ounas #NapoliCagliari 2-0 ??… - sscnapoli : ? 68’ | Doppia sostituzione per noi ?? @Lor_Insigne e Zielinski ?? @MPolitano16 ed Elmas #SampNapoli 0-4 ??… - Inviaggio65 : RT @napolista: Insigne: «Il mio agente e il presidente hanno parlato, sono tranquillo» «Con Spalletti abbiamo parlato tanto, sono cose che… - Inviaggio65 : @napolista Sei furbo Insigne ... dici di essere dispiaciuto ma jon spieghi cosa sia successo ... pensi che i tifosi… - FiorentinaUno : SPALLETTI: “Europa League competizione importante per noi. Cambierò tre/quattro giocatori, ma non Insigne e Kouliba… -