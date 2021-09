In Spagna stadi aperti al 100% da questo fine settimana (Di mercoledì 29 settembre 2021) stadi aperti al 100% in Spagna a partire da questo fine settimane. Il ministero della Salute spagnola e le comunità autonome hanno deciso all’unanimità questo mercoledì di porre fine alle restrizioni per gli stadi di calcio, che da venerdì potranno quindi essere aperti con la capienza piena. Secondo quanto si legge sulla stampa iberica, il Consiglio interterritoriale della Salute ha approvato anche una capienza dell’80% nei palazzetti del basket e ha stabilito che si tratta di misure comuni a tutto il Paese per un periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre. Nell’ultima settimana di ottobre la situazione sarà nuovamente valutata. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021)alina partire dasettimane. Il ministero della Salute spagnola e le comunità autonome hanno deciso all’unanimitàmercoledì di porrealle restrizioni per glidi calcio, che da venerdì potranno quindi esserecon la capienza piena. Secondo quanto si legge sulla stampa iberica, il Consiglio interterritoriale della Salute ha approvato anche una capienza dell’80% nei palazzetti del basket e ha stabilito che si tratta di misure comuni a tutto il Paese per un periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre. Nell’ultimadi ottobre la situazione sarà nuovamente valutata.

