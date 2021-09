Il film è una storia d'amore ambientata in un liceo della San Fernando Valley (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli 8 film candidati agli Oscar 2021 guarda le foto Per ora si può vedere solo il trailer, eppure è già diventato un cult. Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, 51 anni, in uscita verso la fine dell’anno, promette benissimo. E alcuni parlando già di candidatura all’Oscar: non sarebbe certo la prima per il regista, tra i più influenti del nuovo cinema statunitense, che ha già collezionato otto nomination per la statuetta più ambita. Leggi anche › Oscar 2021: dove vedere i Migliori film ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli 8candidati agli Oscar 2021 guarda le foto Per ora si può vedere solo il trailer, eppure è già diventato un cult. Licorice Pizza, il nuovodi Paul Thomas Anderson, 51 anni, in uscita verso la fine dell’anno, promette benissimo. E alcuni parlando già di candidatura all’Oscar: non sarebbe certo la prima per il regista, tra i più influenti del nuovo cinema statunitense, che ha già collezionato otto nomination per la statuetta più ambita. Leggi anche › Oscar 2021: dove vedere i Migliori...

Advertising

_Nico_Piro_ : #24settembre #Afghanistan cominciamo con questo potente appello diffuso da @bsarwary di una bambina di Kabul che ch… - WeCinema : Finalmente torna #JoaquinPhoenix ed è diretto da #MikeMills nel film 'C'Mon C'Mon'. L'attore veste i panni di un gi… - WeCinema : Sofisticata ed elegante, monumentale e iconica. #SophiaLoren è una vera perla del cinema mondiale. Oggi la celebri… - Belgioioso2 : @Martina97909881 Ahahaha però sai come nei film horror di ultima generazione…i finali sono sempre un po’….moscetti… - NonymDub : RT @trashloger: Comunque non capisco perché siate così contro al doppiaggio ??? averlo non impedisce ad altri di guardare un film o una ser… -