Heaven (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ripetersi, dopo il successo di Seni e uova, non era un'impresa da poco. Eppure, la scrittrice nipponica Kawakami Mieko ci è riuscita. – il secondo romanzo edito da Edizioni e/o (tradotto da Gianluca Coci), già premiato in patria – racconta la brutalità del bullismo scolastico senza indorare la pillola al lettore. La vittima è un ragazzo, lo chiamano Occhi storti, con quella spigolosità che tutti noi abbiamo in qualche misura assaggiato durante gli anni passati sui banchi. Una scialuppa gli viene lanciata da una compagna, Kojima, anche lei vittima di molestie per via del suo aspetto sciatto e trasandato. Eccoli, sono come due sopravvissuti su un'isola deserta, due capri espiatori che si tendono la mano fra reciproche incertezze. La storia scorre con una prosa estremamente piana e senza sbavature, seguendo la resistenza del ragazzo e leggendolo si ha la netta sensazione che questo ...

