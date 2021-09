GFVip | Raffaella Fico e il nuovo amore Piero Neri Parla la ex | ' La prende palesemente in giro | oppure stanno mentendo entrambi!'

Advertising

sara13100613 : RT @InesGiochi: Davide che imita Raffaella ... Separati alla nascita ?? ?? ?? ?? ?? #gfvip - freegoriferita : @cleoliv24 Il percorso di Nicola comodino Pisu: -Leccare il culo a Corinne -Leccare il culo a Soleil -Leccare il cu… - LauraAeris : RT @afiresign_: “Ti guarda male sempre” Davide non poteva imitare meglio di così Raffaella ?? #gfvip - freegoriferita : Il percorso di Nicola comodino Pisu: -Leccare il culo a Corinne -Leccare il culo a Soleil -Leccare il culo a Davide… - annakiara119 : RT @pazzeska6: samy vuole crearsi la storiella fake con jessica dopo averci provato un mese con raffaella clown #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Raffaella

... 'Lui - ha spiegato in un'intervista al settimanale 'Chi' - sostiene di essere innamorato di questaquando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava ..." A fare da spalla alla Sorge con ironia èFico: " E' proprio simpatica. Con lei non ho proprio rapporti, dopo i primi approcci non è più venuta a parlarmi . "Grande Fratello VIP: Raffaella Fico presa in giro dal fidanzato Piero Neri, interviene la ex Valentina Colombi che fa delle rivelazioni shock ...Sul magazine Chi, le clamorose dichiarazioni Valentina Colombi, ex fidanzata dell'imprenditore legato alla Fico.