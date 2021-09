Futurely, la startup milanese che aiuta i giovani nella scelta universitaria (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa è la storia di due giovani donne che dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano hanno lavorato all’estero, fatto un master negli Stati Uniti, e poi sono tornate in Italia per creare la loro startup dedicata ai giovani. Elisa Piscitelli è una milanese doc: nata a Milano, ha studiato al Liceo scientifico Leonardo da Vinci. Sempre brava in matematica e nelle materie scientifiche, si è laureata in ingegneria al “Poli”. Mariapaola Testa invece è arrivata a Milano per l’università – anche lei al Politecnico – da Fidenza, in provincia di Parma. Le prime esperienze lavorative, McKinsey e Bcg, le hanno portate in giro per l’Europa, poi hanno attraversato l’Atlantico, studiando ad Harvard e al Mit. A quel punto l’impossibile è diventato possibile e hanno deciso di puntare ancora più in alto e creare una loro ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa è la storia di duedonne che dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano hanno lavorato all’estero, fatto un master negli Stati Uniti, e poi sono tornate in Italia per creare la lorodedicata ai. Elisa Piscitelli è unadoc: nata a Milano, ha studiato al Liceo scientifico Leonardo da Vinci. Sempre brava in matematica e nelle materie scientifiche, si è laureata in ingegneria al “Poli”. Mariapaola Testa invece è arrivata a Milano per l’università – anche lei al Politecnico – da Fidenza, in provincia di Parma. Le prime esperienze lavorative, McKinsey e Bcg, le hanno portate in giro per l’Europa, poi hanno attraversato l’Atlantico, studiando ad Harvard e al Mit. A quel punto l’impossibile è diventato possibile e hanno deciso di puntare ancora più in alto e creare una loro ...

