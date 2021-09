Don Francesco Spagnesi | il racconto choc di un testimone | ' Andavo ai suoi festini e mi davano la droga Sembrava un tossico'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Don, ex parroco a Prato, adesso ai domiciliari per traffico di, truffa e appropriazione indebita, ' si faceva chiamare Luca e io non avevo capito che fosse un parroco '. A ...

Advertising

vaticannews_it : #28settembre ??Pubblichiamo la prefazione di #PapaFrancesco al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero soci… - fattoquotidiano : Comunione e liberazione trema dopo che Papa Francesco ha commissariato i consacrati del movimento fondato nel 1954… - Agenzia_Ansa : Il prete arrestato una settimana fa a Prato per traffico di droga e appropriazione indebita, don Francesco Spagnesi… - Kortt_Entertain : RT @VanityFairIt: Il discendente diretto di Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie, e la nobile scozzese, si sono detti «sì» nel Duomo d… - Emma88105056 : @CristofaroFranc @YouTube Buonanotte don Francesco??? -

Ultime Notizie dalla rete : Don Francesco

Spagnesi , ex parroco a Prato, adesso ai domiciliari per traffico di droga, truffa e appropriazione indebita, ' si faceva chiamare Luca e io non avevo capito che fosse un parroco '. A ...Come da tradizione, la partenza ha avuto luogo il 27 settembre, dopo il saluto del Sindaco Cristian Betti e dell'AssessoreMangano, con tanto di benedizione impartita ai ciclisti da..."Si faceva chiamare Luca e io non avevo capito che era un parroco. È stato lui, con il suo compagno, a darmi la 'droga dello stupro'”. A rivelare ciò che accadeva durante i festini a base di sesso e d ...Questa mattina la Polizia di Stato e la Gendarmeria Vaticana hanno rinnovato il consueto gemellaggio annuale, incontrandosi nella chiesa di Maria Madre della Famiglia in Vaticano, per partecipare assi ...