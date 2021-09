Derby di Manchester per una giovane promessa 15enne! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manca ancora un pò al Derby di Manchester sul campo. E manca ancora molto all’inizio del nuovo calciomercato di gennaio. Derby Manchester United Manchester CityNonostante ciò, un giovanissimo fenomeno in Ghana rischia di scatenare un Derby di calciomercato tra il Manchester United e il City. Si tratta di Mizak Asante, 15enne stellina che milita in patria nel Golden Kick SC, nella seconda serie del campionato ghanese e che sta facendo discutere il mondo Per lui potrebbero presto aprirsi le porte della Premier League. LEGGI ANCHE: Juventus Chelsea, nuovo record per Bonucci! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manca ancora un pò aldisul campo. E manca ancora molto all’inizio del nuovo calciomercato di gennaio.UnitedCityNonostante ciò, un giovanissimo fenomeno in Ghana rischia di scatenare undi calciomercato tra ilUnited e il City. Si tratta di Mizak Asante, 15enne stellina che milita in patria nel Golden Kick SC, nella seconda serie del campionato ghanese e che sta facendo discutere il mondo Per lui potrebbero presto aprirsi le porte della Premier League. LEGGI ANCHE: Juventus Chelsea, nuovo record per Bonucci! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

