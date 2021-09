Cuore Domani per la Ricerca Scientifica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finanziata una borsa di studio destinata alla Ricerca sulle malattie cardiovascolari Reggio Emilia, 29 settembre 2021 – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, Consorzio Parmigiano Reggiano e Cuore Domani, Fondazione della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, annunciano una nuova partnership con l’obiettivo di supportare la Ricerca Scientifica e favorire una corretta divulgazione delle abitudini alimentari. Il primo impegno concreto da parte del Consorzio consiste nel finanziamento di una borsa di studio che sarà destinata ad un progetto di Ricerca sulle malattie cardiovascolari. L’accordo prevede inoltre la partecipazione congiunta a eventi, lo sviluppo di iniziative promozionali e di comunicazione, oltre alla possibilità di realizzare studi ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finanziata una borsa di studio destinata allasulle malattie cardiovascolari Reggio Emilia, 29 settembre 2021 – In occasione della Giornata Mondiale del, Consorzio Parmigiano Reggiano e, Fondazione della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, annunciano una nuova partnership con l’obiettivo di supportare lae favorire una corretta divulgazione delle abitudini alimentari. Il primo impegno concreto da parte del Consorzio consiste nel finanziamento di una borsa di studio che sarà destinata ad un progetto disulle malattie cardiovascolari. L’accordo prevede inoltre la partecipazione congiunta a eventi, lo sviluppo di iniziative promozionali e di comunicazione, oltre alla possibilità di realizzare studi ...

Advertising

RoccoOriginal1 : Gemma che tiene la parte a Sara .... 2 oche giulive che con la motivazione del cuore ???? la danno come se non ci fo… - Sara_verso_Meta : @LauraGiulia71 Tesoro ti capisco ?? ma credimi è bellissima anche questa adrenalina /ansia che provi oggi perché dom… - rada_maja : RT @Serena27012019: .. Non è il momento dei colpi di scena. Hai bisogno di costruire il domani passo dopo passo. Non avere fretta, tutto ar… - GustoH24 : Parmigiano Reggiano e “Cuore Domani” insieme per sostenere la ricerca - R3ADYT0RUN_ : @_Elayr_ @L0UISHUGM3 anch'io non amo tanto il mio compleanno (per niente), ma spero con tutto il cuore che domani s… -