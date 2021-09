Chi sarà il successore di Daniel Craig nella saga 007? Nome a sorpresa (Di mercoledì 29 settembre 2021) A pochi giorni dall’uscita di No Time To Die, è già partita la caccia alla scoperta del prossimo 007. Il successore di Daniel Craig. Daniel Craig, 007 (GettyImages)James Bond, altrimenti conosciuto come l’agente 007 è una vera icona del cinema. Si sono calati nelle sue vesti grandissimi attori come Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan fino ad arrivare allo straordinario Daniel Craig che ha rivoluzionato alcuni equilibri rispetto al passato. A pochi giorni dall’uscita nei cinema italiani di No Time To Die, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituirà Daniel Craig. Sono solo prime voci dato che la ricerca inizierà ufficialmente nel 2022. Chi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 settembre 2021) A pochi giorni dall’uscita di No Time To Die, è già partita la caccia alla scoperta del prossimo. Ildi(GettyImages)James Bond, altrimenti conosciuto come l’agenteè una vera icona del cinema. Si sono calati nelle sue vesti grandissimi attori come Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan fino ad arrivare allo straordinarioche ha rivoluzionato alcuni equilibri rispetto al passato. A pochi giorni dall’uscita nei cinema italiani di No Time To Die, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituirà. Sono solo prime voci dato che la ricerca inizierà ufficialmente nel 2022. Chi ...

