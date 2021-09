Caso Morisi | fu un incontro a pagamento con cocaina e altre droghe Interrogativi sul quarto uomo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il quadro della vicenda di Lucaindagato per droga si va delineando con sempre maggiore chiarezza. Tutto parte da un festino alla vigilia di Ferragosto nell’abitazione di Belfiore in Corte Palazzo. C’era lae quasi sicuramente anche il Ghb. Le persone presente erano quattro: il padrone di casa, i due ragazzi di cittadinanza rumena e unche non risulta indagato e sulla cui identità per ora c’è riserbo da parte degli inquirenti. La novità è che il ventenne di nazionalità rumena che risulta indagato. E che ha sostenuto che l’ex guru della comunicazione della Lega abbia fornito a lui e all’amico la droga dello stupro fa il modello e l’escort.lo ha conosciuto su internet, probabilmente – rivela Repubblica – poche ore prima dell’. Mentre il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - SirDistruggere : Salvini 'il caso Morisi è una schifezza mediatica'. Salvini,quello che andava a citofonare a presunti spacciatori,… - VladiNeri : RT @VittorioSgarbi: Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consu… - OttoGerbotto : RT @GiuliaCortese1: 'Il caso #Morisi? Schifezza mediatica, c'è chi sbatte il mostro in prima pagina'. Lo ha detto #Salvini, colui che trami… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

ROMA - Sulche sta scuotendo la Lega, l' inchiesta per cessione di stupefacenti nei confronti dello spin doctor di Matteo Salvini , Luca, il vicesegretario pd Peppe Provenzano usa parole nette: "Si ...... ma soprattutto, Matteo Salvini , ha scelto di uscire dall'impasse del, e dell'affondo interno di Giorgetti, aggrappandosi agli alleati. E in serata, dopo lungo indugiare, ecco il ..."Sono dispiaciuto della schifezza che condanna le persone prima che sia un giudice a farlo", dice oggi il leader del Carroccio. Ah sì?Il caso di Luca Morisi – social media manager della Lega, finito in un’inchiesta per droga – tiene ancora banco in questo scorcio di campagna elettorale n el quale il leader del Carroccio, Matteo Salv ...