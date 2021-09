Campidoglio, dal 6 ottobre erogazione buoni viaggio taxi e ncc per donne, over 65 e persone con disabilità (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal prossimo 6 ottobre saranno attivi i “buoni viaggio” di Roma CapitaIe, sconti sulla tariffa taxi e ncc riservati a donne maggiorenni, uomini over 65 e alle persone con disabilità maggiorenni che non beneficiano dei servizi già messi a disposizione dal Comune. I beneficiari dovranno essere residenti a Roma e registrarsi preventivamente sulla pagina buoniviaggioroma.romamobilita.it utilizzando SPID, CIE o CNS. Il costo del viaggio, da pagare esclusivamente con bancomat o carta di credito, sarà abbattuto del 50% con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond mensile per ogni utente registrato. Ogni giorno si potranno utilizzare fino a 2 buoni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal prossimo 6saranno attivi i “” di Roma CapitaIe, sconti sulla tariffae ncc riservati amaggiorenni, uomini65 e alleconmaggiorenni che non beneficiano dei servizi già messi a disposizione dal Comune. I beneficiari dovranno essere residenti a Roma e registrarsi preventivamente sulla paginaroma.romamobilita.it utilizzando SPID, CIE o CNS. Il costo del, da pagare esclusivamente con bancomat o carta di credito, sarà abbattuto del 50% con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond mensile per ogni utente registrato. Ogni giorno si potranno utilizzare fino a 2...

Advertising

ilaria_nofasci : RT @fabiospes1: @ilaria_nofasci @tatonissimo @CarloCalenda @mattiafeltri @virginiaraggi stava in Campidoglio dal 2013 e conosceva bene la s… - fabiospes1 : @ilaria_nofasci @tatonissimo @CarloCalenda @mattiafeltri @virginiaraggi stava in Campidoglio dal 2013 e conosceva b… - Franco30554674 : Ancora una settimana di pazienza e finalmente Roma si toglierà dalle scatole questa incapace faccia di bronzo. Fuo… - LucaCastellucc1 : @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT Roma 2024… la più grande rinuncia sportiva della storia, solo per questo meriterebb… - PhilippoTrapani : @ElioLannutti @_AMazziotti @CarloCalenda @pdnetwork @giorgio_gori Senti. Vai a preparare i pacchi a quell'oca di Vi… -