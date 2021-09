Bari | blackout in sala operatoria | chirurghi usano luce del telefonino

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ombelicale, in anestesia generale, è stato ventilato manualmente, dopo che il dispositivo per la ventilazione automatica si è bloccato a causa dell'improvvisa mancanza di corrente elettrica

L'Asl, chiamata in causa, fa sapere: "L'Area tecnica ha accertato che il verificatosi il 25 agosto scorso nell'ospedale San Paolo di, in particolare nel blocco operatorio, è stato ... Ha dell'incredibile quello che è accaduto lo scorso 25 agosto nell'ospedale San Paolo di Bari dove l'equipe medica, durante un intervento per ernia ombelicale, è stata costretta ad utilizzare la ... L'episodio, riferito all'Agi dal sindacato Usppi, il 25 agosto all'ospedale San Paolo di Bari. "Fatto da terzo mondo" ...