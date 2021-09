(Di mercoledì 29 settembre 2021) Giornata di servizi fotografici all’Auditorium Rai per il lancio della nuova edizione dicon le, dal 16 ottobre su Rai1. Nell’occasione sono statii 13dello show di Milly Carlucci che affiancheranno gli altrettanti personaggi famosi. Le coppie sono state quasi tutte svelate. Scopriamo chi c’è, chi torna, chi arriva e chi non c’è più. Partiamo dagli assenti rispetto alla scorsa edizione. Non c’è Raimondo Todaro, nuovo prof di danza ad Amici, e assenti anche Stefano Oradei e Tinna Hoffmann. Torna dopo la maternità Alessandra Tripoli che farà danzare il grande Al Bano. New entry Vito Coppola che ballerà con Arisa e Oxana Lebedew pare in coppia con Morgan, in attesa dell’ufficialità. Giordano Filippo, che l’anno scorso si occupava dei ballerini per una notte, ballerà con Valeria ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE 2021: PRESENTATI I MAESTRI TRA NOVITÀ, ASSENZE E CONFERME - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE 2021: PRESENTATI I MAESTRI TRA NOVITÀ, ASSENZE E CONFERME - Gazzetta_it : MotoGP Andrea Iannone parteciperà a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando - FormulaPassion : Iannone in pista a ‘Ballando con le stelle’ - chairiflettuto : pazzesco il cast di ballando con le stelle -

Ultime Notizie dalla rete : BALLANDO CON

Sempre di pista si tratta, ma non è più di asfalto. Andrea Iannone si cimenterà infatti su una pista da ballo: la sua partecipazione alla trasmissionele stelle su Rai1 è ufficiale. È stata la stessa presentatrice Milly Carlucci a confermare la presenza del pilota fra i concorrenti. iniziale tentennamento ? Andrea Iannone, fermo per ...Andrea Iannone , da sabato 16 ottobre in pista ale stelle , fortemente voluto da Milly Carlucci , padrona di casa dello show di Rai Uno, nel cast del programma, sulle pagine di Chi tira una stoccata all'ex Giulia De Lellis . Parlando ...Dopo aver lasciato alle spalle le due emozionanti tappe di Ballando On the Road 2021, a Treviglio in Lombardia e a Giarre in Sicilia, il talent itinerante ideato e voluto da Milly Carlucci arriva ...(AGR) Dopo aver lasciato alle spalle le due emozionanti tappe di Ballando On the Road 2021, a Treviglio in Lombardia e a Giarre in Sicilia, il talent itinerante ideato e voluto da Milly Carlucci arriv ...